Trump, Şi ve Putin zirvesi küresel güç dengelerini nasıl etkileyecek?

ABD Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında gerçekleşmesi beklenen tarihi üçlü zirve, dünya gündeminin ilk sıralarına yerleşti. A Haber canlı yayınında konuşan Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. İsmail Ermağan, liderlerin gündeminde Ukrayna, İran, Yemen, enerji güvenliği ve küresel güç mücadelesinin yer alacağını belirtti. Ermağan, zirvenin "Yalta 2.0" olarak değerlendirilmesine ise katılmadığını ifade etti. A Haber muhabiri Mehmet Zeyrek ise Çin'den yaptığı canlı yayında, Şi Cinping'in Asya-Pasifik ülkelerine dayanışma, açıklık, yenilik ve kapsayıcı kalkınma çağrısında bulunduğunu aktardı.