25 Kasım 2025, Salı
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Diziler
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Televizyon
- Otomobil
Torosların saklı cenneti: Değirmençay! Hayvancılığın bereketiyle yoğrulmuş hayatlar
Mersin'in Yenişehir ilçesine bağlı Torosların eteklerine kurulmuş Değirmençay Mahallesi'nde tarım ve hayvancılık bölge sakinlerinin geçim kaynakları arasında birinci sırada yer alıyor. Öte yandan Değirmençay Mahalalesi, şehir hayatının kalabalığından ve stresinden uzaklaşmak isteyenler için saklı bir cennet niteliğinde.