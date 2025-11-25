25 Kasım 2025, Salı

Torosların saklı cenneti: Değirmençay! Hayvancılığın bereketiyle yoğrulmuş hayatlar

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 25.11.2025 16:24
Mersin'in Yenişehir ilçesine bağlı Torosların eteklerine kurulmuş Değirmençay Mahallesi'nde tarım ve hayvancılık bölge sakinlerinin geçim kaynakları arasında birinci sırada yer alıyor. Öte yandan Değirmençay Mahalalesi, şehir hayatının kalabalığından ve stresinden uzaklaşmak isteyenler için saklı bir cennet niteliğinde.
