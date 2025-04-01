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Toplumun sinir uçlarına dokunan skandal! Başörtülü öğrenci neden okula alınmadı?

Toplumun sinir uçlarına dokunan skandal! Başörtülü öğrenci neden okula alınmadı?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 01.04.2025 13:52
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin başkenti Lefkoşa'daki İrsen Küçük Ortaokulu'na bir öğrenci başörtülü olduğu gerekçesiyle okula alınmamıştı. 28 Şubat'ı hatırlatan skandala nasıl imza atıldı? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına konuk olan Akşam gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı değerlendirdi.
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Toplumun sinir uçlarına dokunan skandal! Başörtülü öğrenci neden okula alınmadı?
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