01 Nisan 2025, Salı
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Toplumun sinir uçlarına dokunan skandal! Başörtülü öğrenci neden okula alınmadı?
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin başkenti Lefkoşa'daki İrsen Küçük Ortaokulu'na bir öğrenci başörtülü olduğu gerekçesiyle okula alınmamıştı. 28 Şubat'ı hatırlatan skandala nasıl imza atıldı? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına konuk olan Akşam gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı değerlendirdi.