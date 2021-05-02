Toplumsal Hafıza - Tarihin yazıldığı yıl:1914

Birinci Dünya Savaşı'nın başladığı 1914 yılı Osmanlı Devleti için diplomasi görüşmeleri ile geçti ve sonrasında savaşa Almanya ile birlikte girerek sonuçlandı. İtilaf devletlerinin gözünü diktiği Çanakkale Boğazı tarihi bir direniş ile düşmana geçit vermedi. Sarıkamış Harekatı ve 60 bin askerin şehit düşmesi de 1914 yılının unutulmayacak olayları arasındaydı.

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