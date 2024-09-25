25 Eylül 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
Toplanan çöpler Rize’de dereye döküldü! CHP'li belediyeye bakanlıktan ceza yağdı

Toplanan çöpler Rize’de dereye döküldü! CHP'li belediyeye bakanlıktan ceza yağdı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 25.09.2024 17:43
Güncelleme:25.09.2024 18:54
Trabzon'un Ortahisar ilçesinden sonra Rize’nin pazar ilçesinde de çevre kirliliği yaşanıyor. Belediyenin çöp toplama aracı dereye çöp dökerken görüntülendi. Çöplüğü çevrilen alan nedeniyle bölge sakinleri tepki gösterdi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Paşa’yı evde de dışarıda da yanından ayırmıyor!
Paşa'yı evde de dışarıda da yanından ayırmıyor!
Çocuklara para verip çok tatlısınız dedi!
Çocuklara para verip “çok tatlısınız” dedi!
Metin Arolat’ın ölmeden önceki son anları ortaya çıktı!
Metin Arolat’ın ölmeden önceki son anları ortaya çıktı!
CHP’li belediye toplanan çöpleri Rize’de dereye döktü!
CHP'li belediye toplanan çöpleri Rize’de dereye döktü!
Şile açıklarında seyreden gemide yangın!
Şile açıklarında seyreden gemide yangın!
Polat çifti Kübra Aykut’un cenaze törenine katıldı
Polat çifti Kübra Aykut'un cenaze törenine katıldı
TIR’daki tonlarca mermer yola savruldu
TIR’daki tonlarca mermer yola savruldu
Tarlasında tesadüfen tarih buldu!
Tarlasında tesadüfen tarih buldu!
Otomobil alevlere teslim oldu!
Otomobil alevlere teslim oldu!
Bitlis’te 4,5 şiddetinde korkutan deprem!
Bitlis'te 4,5 şiddetinde korkutan deprem!
Neşet Ertaş’ın vefatının 12. yılı! Anadolu’nun oğlu: Bozkırın tezenesi
Neşet Ertaş’ın vefatının 12. yılı! Anadolu’nun oğlu: Bozkırın tezenesi
Şifre güvenliği için kritik adım
Şifre güvenliği için kritik adım
Daha Fazla Video Göster