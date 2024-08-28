28 Ağustos 2024, Çarşamba
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Tombalacı Mehmet’in torunu gibi! Annesi hamileyken Kurtlar Vadisi izlemiş
Merhum oyuncu Haldun Boysan gerek sinemada gerekse dizilerde hayat verdiği karakterlerle çok sevildi unutulmazlar arasına girdi. Haldun Boysan'ın aramızdan ayrılalı 4 yıl oldu. Bugünlerde sosyal medyada fotoğrafı ortaya çıkan bir bebek de ona çok benziyor. Bebeğin adı Miran Ege. Henüz 6 aylık. Annesi Miran Ege'ye hamileyken Kurtlar Vadisi izlediğini bebeğinin de Tombalacı Mehmet'e benzediğini söylüyor.