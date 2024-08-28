28 Ağustos 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
Tombalacı Mehmet’in torunu gibi! Annesi hamileyken Kurtlar Vadisi izlemiş

Tombalacı Mehmet’in torunu gibi! Annesi hamileyken Kurtlar Vadisi izlemiş

İslim İstanbullu
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 28.08.2024 09:06
Merhum oyuncu Haldun Boysan gerek sinemada gerekse dizilerde hayat verdiği karakterlerle çok sevildi unutulmazlar arasına girdi. Haldun Boysan'ın aramızdan ayrılalı 4 yıl oldu. Bugünlerde sosyal medyada fotoğrafı ortaya çıkan bir bebek de ona çok benziyor. Bebeğin adı Miran Ege. Henüz 6 aylık. Annesi Miran Ege'ye hamileyken Kurtlar Vadisi izlediğini bebeğinin de Tombalacı Mehmet'e benzediğini söylüyor.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Tombalacı Mehmet’in torunu gibi!
Tombalacı Mehmet’in torunu gibi!
Marmara Denizi’nde gemi arızası!
Marmara Denizi’nde gemi arızası!
8 yaşındaki Narin’den hala haber yok!
8 yaşındaki Narin’den hala haber yok!
A Haber yangın bölgesinde
A Haber yangın bölgesinde
Metris Cezaevi’nde yangın paniği!
Metris Cezaevi'nde yangın paniği!
Banyoda bulunan genç kız alt kata düştü
Banyoda bulunan genç kız alt kata düştü
Fatih’te çöken daire böyle görüntülendi!
Fatih’te çöken daire böyle görüntülendi!
Aynı üst geçit, yine kaza...
Aynı üst geçit, yine kaza...
Bursa’da orman yangını!
Bursa’da orman yangını!
Süper meyve aronya üretimi!
Süper meyve aronya üretimi!
Karadeniz’de 3. sürgün çay toplanıyor!
Karadeniz’de 3. sürgün çay toplanıyor!
Kano keyfi faciayla bitti
Kano keyfi faciayla bitti
Daha Fazla Video Göster