06 Nisan 2025, Pazar
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Tırın çarptığı otomobil savurularak, polis aracına ve bir otomobile çarptı! O anlar kamerada
Kaza, Samsun-Ordu karayolu üzeri Çarşamba ilçesi Dikbıyık Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun istikametine seyir halinde oyan tır, kırmızı ışıkta bekleyen otomobile çarptı. Çarpma sonucu otomobil, kavşakta park halinde bekleyen trafik polisi aracına ve bir otomobile çarptı. Kazada 6 kişi yaralandı.