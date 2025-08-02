02 Ağustos 2025, Cumartesi
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Tır devrildi: Sürücüyü vatandaşlar kurtardı
Kaza, Erzincan’ın Tercan ilçesinde bugün sabah saatlerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Erzincan - Erzurum kara yolu il sınırına yakın noktada direksiyon hâkimiyetini kaybeden sürücü Azerbaycan plakalı tırı devirdi. Kazada sürücü tır kabininde sıkıştı. Kazayı gören vatandaşlar yardımına koştu. Tırın camları kırılarak araçta sıkışan sürücü yaralı olarak kurtarıldı. Kaza mahalline gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.