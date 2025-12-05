Kıyı Ege’de şiddetli yağış ve fırtına var! Cadde ve bulvarlar suyla doldu

Kıyı Ege'de bugün sarı ve turuncu kodla çok şiddetli sağanak, fırtına, ve hortum uyarısı var. Aydın'ın Didim ilçesinde sağanak etkili olmaya başladı. Detayları A Haber muhabiri Tayfun Er aktardı.

Aydın'ın Didim ilçesinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan gök gürültülü sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiliyor. Bölgeden gelişmeleri aktaran A Haber muhabiri Tayfur Er, Kuşadası-Didim ekseninde yaklaşık 1,5 saat önce başlayan yağışın şiddetini giderek artırdığını söyledi.

SU SEVİYESİ HIZLA YÜKSELİYOR

Didim ilçe girişindeki kavşak noktasında yolun kot farkının düşük olduğu bölgelerde su birikintileri oluştu. Muhabirimiz Tayfur Er, yayına bağlandıkları esnada 10 santimetre civarında olan su seviyesinin dakikalar içerisinde yükselerek 15-20 santimetreyi aştığını ve araç lastiklerinin yarısına kadar ulaştığını söyledi. Sürücülerin ilerlemekte güçlük çektiği ana yolda, sel sularının birikmesi nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

METEOROLOJİ'DEN 5 İLE SARI, MUĞLA'YA TURUNCU KOD

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerini paylaşan muhabirimiz Tayfun Er; Antalya, Aydın, Burdur, Isparta ve İzmir için "Sarı", Muğla için ise daha yüksek risk içeren uyarı kodu verildiğini aktardı. Bölge genelinde metrekareye 21 ila 50 kilogram arasında yağış düşmesi beklenirken, en şiddetli yağışın Muğla ve kıyı kesimlerde (Fethiye, Marmaris, Bodrum) görüleceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR HIZI 90 KİLOMETREYİ BULACAK

Yağışın yanı sıra Ege Denizi'nde şiddetli fırtınanın da etkili oldu. Rüzgarın hızının yer yer 90 kilometreye kadar çıkabileceği, bu durumun özellikle denizdeki balıkçıları olumsuz etkileyeceği ifade edildi.

BARAJLARA ETKİSİ SINIRLI OLACAK

Yağışların, yazdan bu yana süren kuraklık ve yeraltı suları için "ilaç gibi" olduğu belirtilse de, uzman görüşlerine göre baraj seviyelerinin önümüzdeki yaza kadar yüzde 15 seviyelerinin üzerine çıkması beklenmiyor.

YAĞIŞ YARINA KADAR SÜRECEK

Meteoroloji radarlarında yağış yüklü bulutların yoğunluğuna dikkat çeken Tayfur Er, şiddetli yağış ve fırtınanın etkisini artırarak yarın akşama kadar devam etmesinin beklendiğini kaydetti.