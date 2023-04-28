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THY'den "Road to Istanbul” reklam filmi: Gerrard ve Cafu Şampiyonların Finali için İstanbul’da

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Giriş: 28.04.2023 20:22
Türkiye'nin gururu Türk Hava Yolları (THY) yeni reklam filmi 'Road to Istanbul'da Steven Gerrard ve Cafu’yu bir araya getirdi. UEFA Şampiyonlar Ligi’nin ilk resmi havayolu partneri Türk Hava Yolları, futbolun yaşayan iki efsanesi Steven Gerrard ve Cafu’yu, ikinci kez İstanbul’un ev sahipliğinde oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi Finali öncesinde keyifli bir İstanbul yolculuğunda buluşturdu.
Gerrard ve Cafu İstanbul’da
Gerrard ve Cafu İstanbul’da
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