23 Kasım 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları TGRT Haber Spikeri depreme canlı yayında yakalandı

TGRT Haber Spikeri depreme canlı yayında yakalandı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 23.11.2022 08:59
Düzce'nin Gölyaka ilçesinde meydana gelen 5,9 büyüklüğünde deprem, İstanbul, Bolu, Sakarya, Ankara, Kocaeli, Kütahya, Bilecik, Bursa, Zonguldak, Bartın ve İzmir'e kadar geniş bir alanda hissedildi. O anlarda depreme canlı yayında yakalanan TGRT Haber spikeri Ersel Hoşkara'nın yaşadıkları kameralara saniye saniye yansıdı.
A Haber muhabiri artçı depreme canlı yayında yakalandı
A Haber muhabiri artçı depreme canlı yayında yakalandı
TGRT Haber Spikeri depreme canlı yayında yakalandı
TGRT Haber Spikeri depreme canlı yayında yakalandı
Devrilen dolap bilgisayarların üstüne düştü
Devrilen dolap bilgisayarların üstüne düştü
Depremin şiddeti güvenlik kamerasında
Depremin şiddeti güvenlik kamerasında
Düzce Gölyaka’daki deprem sonrası oluşan hasar! A Haber görüntüledi
Düzce Gölyaka’daki deprem sonrası oluşan hasar! A Haber görüntüledi
Beyzanur öldü mü öldürüldü mü?
Beyzanur öldü mü öldürüldü mü?
Şehit öğretmen Ayşenur son yolculuğuna uğurlandı
Şehit öğretmen Ayşenur son yolculuğuna uğurlandı
Tüyler ürperten Ölüyorum feryatları
Tüyler ürperten "Ölüyorum" feryatları
Tramvayda taciz iddiasına dayak!
Tramvayda taciz iddiasına dayak!
Pitbull köpeğiyle intikam!
Pitbull köpeğiyle intikam!
Minik Hasan’a boğazları düğümleyen veda
Minik Hasan'a boğazları düğümleyen veda
’’Hasan’’ ve ’’Ayşenur Öğretmen’’ mesajı!
''Hasan'' ve ''Ayşenur Öğretmen'' mesajı!
Daha Fazla Video Göster