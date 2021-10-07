07 Ekim 2021, Perşembe
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Ters istikametten gelen minibüs ile araba çarpıştı: Ölü ve yaralılar var
Şanlıurfa’da akaryakıt istasyonuna gitmek için ters istikamette hareket eden tarım işçilerinin içinde olduğu minibüs, karşı istikametten gelen otomobille burun buruna çarpıştı. Kazada, otomobil şoförü Mustafa Acı (42) hayatını kaybetti, 16 tarım işçisi de yaralandı.