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Terminal filmi gerçek oldu

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Giriş: 13.03.2024 09:52
Kanada'da yaşayan İranlı akademisyen Dr. Shiva Kaviani, bir süre önce ülkesi İran'a gitti. Ülkesinde hakkında siyasi yasak kararı alınan Kaviani bunun üzerine Gürbulak Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye geçti. Türkiye'den Toronto'ya gitmek isteyen akademisyen, Kanada'daki oturum izni sona erdiği gerekçesiyle İstanbul Havalimanı'nda kaldı. 1 aydır havalimanında yaşayan Kaviani, yetkililerden yardım talep etti.
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