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Telefonda tarif hayat kurtardı! Boğazına meyve parçası kaçan Aysima bebek böyle kurtarıldı

İHA
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Giriş: 12.02.2021 17:20
Güncelleme:12.02.2021 17:30
Son dakika haberi... Aksaray'da, soluk borusuna kaçan meyve parçası nedeniyle nefes almakta güçlük çeken 7 aylık Aysima, annesi Melike Ok'un 112 Çağrı Merkezi'ni arayarak, görevli personelin tarif etmesiyle yaptığı 'Heimlich manevrası' ile kurtarıldı.

Son dakika haberi... Aksaray'da, soluk borusuna kaçan meyve parçası nedeniyle nefes almakta güçlük çeken 7 aylık Aysima, annesi Melike Ok'un 112 Çağrı Merkezi'ni arayarak, görevli personelin tarif etmesiyle yaptığı 'Heimlich manevrası' ile kurtarıldı.

Telefonda tarif hayat kurtardı! Boğazına meyve parçası kaçan Aysima bebek böyle kurtarıldı TELEFONDA TARİF HAYAT KURTARDI! BOĞAZINA MEYVE PARÇASI KAÇAN AYSİMA BEBEK BÖYLE KURTARILDI
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