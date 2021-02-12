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Telefonda tarif hayat kurtardı! Boğazına meyve parçası kaçan Aysima bebek böyle kurtarıldı
Son dakika haberi... Aksaray'da, soluk borusuna kaçan meyve parçası nedeniyle nefes almakta güçlük çeken 7 aylık Aysima, annesi Melike Ok'un 112 Çağrı Merkezi'ni arayarak, görevli personelin tarif etmesiyle yaptığı 'Heimlich manevrası' ile kurtarıldı.
Son dakika haberi... Aksaray'da, soluk borusuna kaçan meyve parçası nedeniyle nefes almakta güçlük çeken 7 aylık Aysima, annesi Melike Ok'un 112 Çağrı Merkezi'ni arayarak, görevli personelin tarif etmesiyle yaptığı 'Heimlich manevrası' ile kurtarıldı.