"BEBEĞİM ÖLEBİLİRDİ"

Yaşananları anlatan Melike Ok, ''Bebeğimin boğazına yabancı cisim kaçmasıyla oldu. 112 Çağrı Merkezi'ni arayıp, ekipten yardım istedim. Ekip arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Onların yönlendirmesiyle çıktı. Solunum yolları normale döndü. Sağlık çalışanlarını tekrar tebrik ediyorum. Sağlık çalışanlarına şiddet uyguluyorlar. Şiddet uygulamasınlar çünkü onlar olmasaydı belki benim çocuğum da ölebilirdi, belki sizin çocuklarınızın da başına gelebilirdi. İyi ki varsınız'' diye konuştu.