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Telefon bataryası elinde patladı; o anlar kamerada

DHA
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Giriş: 18.08.2022 15:49
Diyarbakır'ın Sur ilçesinde, teknik servise getirilen cep telefonunun bataryası, dükkan sahibinin elinde patlarken, bu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
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