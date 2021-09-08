Taze yumurta yiyebilmek için tavuk kümesine girdi gözlerine inanamadı!

Tavuklarının yumurtalarını toplamak için kümese giren kişi gördüğü manzara karşısında büyük şaşkınlık yaşadı. Yumurtalardan bir tanesinde gariplik olduğunu fark eden kişi, yumurtayı eline aldığında kabuğu olmadığını fark etti. İşte şaşkına çeviren kabuksuz yumurta ve nedeni...