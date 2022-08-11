11 Ağustos 2022, Perşembe
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Tatil dönüşü katliam! Kahramanmaraş'ta bir aile yok oldu
Kahramanmaraş'ta cinnet getirerek polis olan babasını, annesini ve iki kardeşini öldüren Burak Özyürek daha sonra kendi hayatına son verdi. Halbuki daha geçen hafta ailece Karadeniz turu yapmışlardı.