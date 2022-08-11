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Tatil dönüşü katliam! Kahramanmaraş'ta bir aile yok oldu

İHA
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Giriş: 11.08.2022 09:14
Kahramanmaraş'ta cinnet getirerek polis olan babasını, annesini ve iki kardeşini öldüren Burak Özyürek daha sonra kendi hayatına son verdi. Halbuki daha geçen hafta ailece Karadeniz turu yapmışlardı.
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