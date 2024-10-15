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Tarlayı süren çiftçi patlamamış el bombası buldu: Bombanın imha edilme anı kamerada

Tarlayı süren çiftçi patlamamış el bombası buldu: Bombanın imha edilme anı kamerada

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 15.10.2024 21:14
Bursa'nın İnegöl ilçesinde tarlayı süren çiftçi el bombası buldu. Çiftçi İsmail Çelebi traktörü ile tarlayı sürmeye başladı. O sırada pulluğa demir takıldı. Traktörden inip toprak üzerindeki cismi gören vatandaş, bomba olduğunu görünce Çiftlik Mahallesi Muhtarı Fatih Gül'e haber verdi. Muhtar da durumu Jandarma Komutanlığında bildirdi. Olay yerine gelen İl Jandarma Komutanlığı bomba imha timi, bombayı imha ettiler. Kurtuluş Savaşı döneminden kalma Yunanlılara ait olduğu tahmin edilen bombanın patlatılma anı amatör kameraya saniye saniye yansıdı.
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