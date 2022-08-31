31 Ağustos 2022, Çarşamba
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Tarihi Yeni Camii'nin restorasyonu tamamlandı! Başkan Erdoğan tarihi caminin açılışını yapacak
İstanbul'un silüetini 356 yıldır süsleyen Yeni Cami'nin restorasyonunda sona gelindi. 6 yıl süren çalışmaların ardından aslına uygun restore edilen caminin açılışı cuma günü Başkan Erdoğan tarafından yapılacak. Ayrıntıları A Haber muhabiri Mehmet Zeyrek aktardı.