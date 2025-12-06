06 Aralık 2025, Cumartesi

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Trafikte kaynak yapan yandı!
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 06.12.2025 21:05
İstanbul’da artık günün her saati yoğun trafikte kalmak mümkün. Bekleme süresi uzadıkça sinirler de geriliyor. Bir de geriden gelip öne geçmeye çalışan, halk arasında “kaynakçı” olarak bilinen sürücüler eklenince öfke iyice tırmanıyor. Ancak fırsatçılara buradan uyarı: Bu davranışın cezasını duyduğunuzda pişman olabilirsiniz.
