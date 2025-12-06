06 Aralık 2025, Cumartesi

Silahlı saldırıya uğrayan dolmuş şoförü hastanelik oldu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 06.12.2025 19:07
Olay, Canik ilçesi Dereler Mezarlığı'nın alt kısmında meydana geldi. Dolmuş minibüs şoförü Murat A. (36), seyir halindeyken kimliği sonradan belirlenen bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Sol koluna isabet eden kurşun giriş çıkış yaparken, yaralı sürücü kendi aracıyla özel bir hastaneye giderek tedavi altına alındı. Polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştirdiği ileri sürülen Erkan A.'yı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri, saldırıda 3 kurşun isabet eden minibüste incelemede bulundu.
