Otluk alanda çıkan yangın kısa sürede söndürüldü

Giriş: 06.12.2025 21:40
Yangın, İskenderun ilçesi Buluttepe Mahallesi’nde yaşandı. Mahalleeki boş alanda dumanlar yükselmeye başladı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, kısa sürede yangına müdahale etti. Yangın, çevredeki ağaçlık alana sıçramadan kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü. Ekiplerin bölgede soğutma çalışmalarına bir süre daha devam ettiği öğrenildi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.
