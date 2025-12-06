Müziğin mazisi: Unkapanı Plakçılar Çarşısı! "O kalabalığın verdiği bir ruh vardı"

Türkiye müzik tarihinin en önemli duraklarından biri olan Unkapanı Plakçılar Çarşısı, yıllarca sayısız sanatçıya kapılarını açtı. Arabeskin usta isimlerinden Anadolu’nun pek çok bölgesine nam salmış türkücülere kadar birçok sanatçının ilk adımlarını attığı bu çarşı, bugün hâlâ müziğin hafızasını yaşatıyor. Kasetlerin, plakların ve gramofonların arasında hem geçmişe uzanan bir yolculuğa çıktık hem de çarşının esnafıyla; yılların tanıklığını yapan isimlerle konuştuk. Şimdi, muhabirimiz Meral Dağlılar’ın anlatımı ve kameramanımız İskender Demirel’in görüntüleriyle hazırlanan özel dosya A Haber’de.

