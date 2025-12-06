Elazığ’da kedilerin mamasını porsuk yedi: Bir günde 10 kilo!

Elazığ’ın Keban ilçesinde kedilerine bıraktığı mamanın hızla tükendiğini fark eden Mustafa Turan, güvenlik kamerasını izleyince mamaları bir porsuğun yediğini gördü. Bir günde 10 kilo mama tüketen porsuğu uzaklaştırmak için alarm sistemi kuran Turan, telefona gelen uyarıyla devreye giren sistem sayesinde porsuğu anlık olarak uzaklaştırsa da hayvanın bir süre sonra tekrar geri döndüğü anlar kameralara yansıdı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN