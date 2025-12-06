06 Aralık 2025, Cumartesi

Üvey oğlunu bıçaklayarak öldürdü



Giriş: 06.12.2025 18:52
Olay, İlkadım ilçesi Fatih Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hüseyin Karpuzoğlu (55) aile içi tartışma sırasında üvey oğlu Adem Tuluk’u (41) karın ve bacak bölgesinden olmak üzere üç yerinden bıçaklayarak yaraladı. Ağır yaralanan Adem Tuluk, ambulansla Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tuluk, yapılan müdahalete rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hüseyin Karpuzoğlu, Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin oğlu Beytullah Karpuzoğlu (29) da olayda kullanılan bıçağı sakladığı tespit edilerek "suç delilini gizleme" suçundan gözaltına alındı. Cinayet Büro Amirliğindeki ifadeleri tamamlanan baba-oğul, bugün Samsun Adliyesi’ne sevk edildi. Ölen Adem Tuluk’un daha önceleri de eve alkolü gelip olay çıkardığı ileri sürüldü.
