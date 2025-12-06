Gelin ve damat söyledikleri şarkı ile mahkemelik oldu

06 Aralık 2025, Cumartesi

Giriş: 06.12.2025 21:06
Ankaralı Coşkun’un dillere pelesenk olan “Ne Bilsin Eller” şarkısını söyleyerek düğün salonuna girişleriyle milyonların beğenisini kazanan çift, yıllar sonra yeniden gündemde. Ancak bu kez bambaşka bir nedenle… Çift, şarkıyı kullanmak için izin istediklerini savunurken; eserin sahibi Ankaralı Coşkun, çiftin bu şarkı üzerinden kazanç elde ettiğini iddia ediyor. Taraflar arasındaki bu sıcak tartışma mahkemeye taşındı. Konuya ilişkin Ankaralı Coşkun konuştu. Gizem Galatalı ve Murat Erin’in haberi A Haber'de.
