Gelin ve damat söyledikleri şarkı ile mahkemelik oldu

Ankaralı Coşkun’un dillere pelesenk olan “Ne Bilsin Eller” şarkısını söyleyerek düğün salonuna girişleriyle milyonların beğenisini kazanan çift, yıllar sonra yeniden gündemde. Ancak bu kez bambaşka bir nedenle… Çift, şarkıyı kullanmak için izin istediklerini savunurken; eserin sahibi Ankaralı Coşkun, çiftin bu şarkı üzerinden kazanç elde ettiğini iddia ediyor. Taraflar arasındaki bu sıcak tartışma mahkemeye taşındı. Konuya ilişkin Ankaralı Coşkun konuştu. Gizem Galatalı ve Murat Erin’in haberi A Haber'de.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN