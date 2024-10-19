Tarihi yarımada lezzetleri! Kestane-süt mısır-lokma

İstanbul'un her sokağı ayrı bir güzelliğe ve tarihe açılıyor. Gözlere hitap eden o sokaklarda karınları da doyuran onlarca lezzet var. İşte İstanbul'un meşhur lezzetleri...

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