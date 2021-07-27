Tarihi Kağıthane Treni Ağustos’ta hizmete başlayacak

İstanbul Kağıthane'de "Tarihi eserlerin ihyası projesi" kapsamında önemli bir çalışma yapıldı. Tam bir asır önce Sultan 5. Mehmet Reşat'ın yaptırdığı tren hattının bir bölümü aslına uygun yeniden inşa edildi. Test sürüşleri başlayan nostaljik tren, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda hizmet vermeye başlayacak.

Haliç - Karadeniz Sahra Hattı, nostaljik trenle yeniden hayat buluyor.

İstanbul Kağıthane Belediyesi, orijinali 60 kilometreyi aşan Haliç - Karadeniz Sahra Hattı'nın bir bölümünü Kağıthane Sınırları içinde yeniden canlandırdı.

KAĞITHANE'DE BİR TARİH TEKRAR İHYA OLYUOR

Osmanlı'nın Sadabad'ı Kağıthane'de bir tarih yeniden ihya oluyor. 2 lokomotif ve 2 vagondan oluşan Kağıthane Treni, 1915 yılında Sultan 5. Mehmet Reşat döneminde yapıldı. 1. dünya savaşında kömür, Kurtuluş Savaşı'nda İstanbul'dan Anadolu'ya silah taşındı, bu silahlar kurtuluş mücadelesinde kullanıldı.

Kağıthane Belediyesi tarih danışmanı Hüseyin Irmak, ''Haliç - Karadeniz Sahra Hattı'yla bilinen Kağıthane Treni,1915'te Sultan Reşat döneminde şehrin kömür sıkıntısını karşılamak üzere kurulmuş bir hat.'' dedi.

GÜNEŞ ENERJİSİYLE ÇALIŞIYOR

Tarihi canlandıran Kağıthane Treni'nin test sürüşleri devam ediyor. Nostaljik tren güneş enerjisi desteğiyle elektrikle çalışıyor, karbon salınımı yapmıyor.

Kağıthane Treni hizmete girdiğinde 3 kilometre uzunlukta 4 durakta seferlerini yapacak.

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, trenle ilgili şu bilgileri aktardı:

''Mecidiyeköy- Kağıthane- Mahmutbey ve Gayrettepe- Kağıthane- Havalimanı metro hatlarına entegreli olarak hizmet verecek.''

Tarihi Kağıthane Treni 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda hizmet vermeye başlayacak.