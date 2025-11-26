Tarihi geçmiş ürünler raflarda! Göz göre göre hileli satış

Son günlerin en çok konuşulan başlıklarından biri; zehirlenmeler. İlaçlamayla gelen çok acı ölüm haberleri oldu. Ancak işin bir de gıda boyutu var. Doğru koşullarda saklanmayan ya da pişirilmeyen ürünler, ilk akla gelenler. Ama bir de gözden kaçanlar var. Market raflarında çoğu zaman indirim etiketiyle satışa sunulan son kullanma tarihi geçmiş ürünler. İstanbul'da önemli bir adım atıldı bununla ilgili. Bu işletmelerle ilgili artık sadece idari işlem yapılmayacak. Yargılamanın da önü açılacak.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN