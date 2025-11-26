Tarihi geçmiş ürünler raflarda! Göz göre göre hileli satış

26 Kasım 2025, Çarşamba

Giriş: 26.11.2025 14:38
Güncelleme:26.11.2025 14:39
Son günlerin en çok konuşulan başlıklarından biri; zehirlenmeler. İlaçlamayla gelen çok acı ölüm haberleri oldu. Ancak işin bir de gıda boyutu var. Doğru koşullarda saklanmayan ya da pişirilmeyen ürünler, ilk akla gelenler. Ama bir de gözden kaçanlar var. Market raflarında çoğu zaman indirim etiketiyle satışa sunulan son kullanma tarihi geçmiş ürünler. İstanbul'da önemli bir adım atıldı bununla ilgili. Bu işletmelerle ilgili artık sadece idari işlem yapılmayacak. Yargılamanın da önü açılacak.
