Tam kapanmayı fırsat bildiler! İstanbul’un içme suyu havzasını zehirlediler

Tam kapanmayı fırsat bilenler İstanbul'un en önemli içme suyu sağlayan Büyükçekmece Göl havzasına hafriyat ve kimyasal içeren kaçak döküm gerçekleştirdi. Olaya tepki gösteren Belediye Başkanı Hasan Akgün, "Katı atık maddelerini veya zehirli maddelerini dökme alanı değildir. İnsanlar üç kuruş, beş kuruş için koskocaman İstanbul’a hizmet eden gölü gözden çıkartabiliyorlar. Hepsinin başına bineceğiz ” dedi.