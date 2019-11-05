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05.11.2019

Taksim Camii inşaatındaki son durum havadan böyle görüntülendi! Taksim Camii ne zaman açılacak?

Taksim Camii inşaatı tüm hızıyla devam ediyor. 2017 yılında temeli atılarak yapımına başlanan Taksim Camii'nin büyük bölümü tamamlandı. Caminin iskele kurulan minaresindeki çalışmalar ise havadan görüntülendi. İnce işçiliğine başlanan caminin yıl sonunda açılması planlanıyor.

17 Şubat 2017'de temeli atılan ve yaklaşık 2 bin 482 metrekare inşaat alanına sahip Taksim Camisi'nin yapımı sürüyor.

Mimarlar Şefik Birkiye ve Selim Dalaman imzasını taşıyan caminin alt katlarındaki kaba inşaat çalışmaları bitti. Caminin ana kubbesinin kaplaması tamamlanırken küçük kubbelerin kaplama işleminin bitirilmesi için çalışmalara devam ediliyor.

61 metre yüksekliğindeki minareleri ve Osmanlı mimarisine atıf yapan kubbeleriyle Taksim silüetindeki yerini almaya hazırlanan Taksim Camii'nde sona yaklaşıldı. Temeli Şubat 2017'de atılan camini tamamlanmak üzere.

2019'un sonunda tamamlanması planlanan cami, sadece ibadet için kullanılmayacak.

Konferans ve sergi salonlarıyla sosyal-kültürel bir etkinlik alanı da olacak.

Cami 165 araçlık 3 katlı otoparkıyla, Taksim'deki otopark sıkıntısı da çözüm olacak.

Camii tamamlandığında içeride ve avluda 2 bin 570 kişi namaz kılabilecek.

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