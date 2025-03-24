Taksiciyi gasp anı kamerada! İzmir’de korku dolu saniyeler...

İzmir’de Konak ilçesinde bir taksiye müşteri kılığında binen bir kişi, sürücü Tayfun Özişçiler’in başına silah dayayarak tüm parasını gasbetti. Şüpheli parayı aldıktan sonra şoförün yanına gelmek için araçtan indi. Bu sırada sürücü kapıları kilitleyerek hızla uzaklaştı. Olay anı taksi kamerasına yansırken saldırganın “Çocuğum için yapıyorum” dediği görüldü. Büyük korku yaşayan Tayfun Özişçiler, "Direnecek gücüm yoktu, paraları verdim. Aracın anahtarını istese onu da verecektim" diyerek şikayetçi oldu.

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