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Taksiciye küfür ve hakaret kamerada: Senin gibi taksicileri arkadan vuruyorlar ya, vursunlar

İHA
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Giriş: 05.02.2024 11:59
Aydın’ın Efeler ilçesinde bir taksici gece aldığı kadın müşterinin önce küfrüne sonra da hakaretlerine maruz kaldı. Taksicinin uyarısına rağmen kadın müşteri hakaretlerine devam ederek, “Senin gibi taksicileri arkadan vuruyorlar ya, vursunlar. Senin gibi adamları vursunlar" dedi. O anlar taksi kamerası tarafından anbean kaydedildi.
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