Yerli navigasyon Protopiri geliyor! 2027'de TOGG'da kullanılacak İşte özellikleri

Türkiye, navigasyon teknolojilerinde dışa bağımlılığı azaltmak amacıyla yerli ve millî bir uygulamayı hayata geçirmeye hazırlanıyor. Piri Reis'in mirasından ilham alınarak geliştirilen “Protopiri” adlı navigasyon uygulamasının, 2027 yılının ilk çeyreğinde kullanıma sunulması planlanıyor. TOGG araçlarında fabrika çıkışlı olarak yer alması beklenen uygulama, sürücülere anlık şarj ve radar bilgileri de sunacak. Yerli navigasyon teknolojisiyle sürüş deneyiminin geliştirilmesi ve Türkiye'nin bu alandaki teknolojik kapasitesinin güçlendirilmesi hedefleniyor.