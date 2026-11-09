Asrın felaketinden asrın inşasına! Osmaniye'de depremzede Güden ailesi yeni yuvasına kavuştu

6 Şubat depremlerinde büyük yıkım yaşayan Osmaniye'de, afetin izleri yeni konutlarla silinmeye devam ediyor. Depremlerde evlerini kaybeden vatandaşlar, tamamlanan konutlarına kavuşarak yeni bir hayata adım atıyor. O ailelerden biri de Güden ailesi oldu. Asrın felaketinin ardından yeni evlerine yerleşen ailenin yaşadığı mutluluğu ve yeniden yuva sahibi olmanın sevincini A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur, Güden ailesinin evine konuk olarak ekranlara taşıdı.