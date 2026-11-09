-°C
CANLI YAYIN
Programlar Özel Video Gündem Yaşam Dünya Spor Ekonomi Teknoloji Televizyon Otomobil
Asrın felaketinden asrın inşasına! Osmaniye'de depremzede Güden ailesi yeni yuvasına kavuştu
Sıradaki Videolar
Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!

Asrın felaketinden asrın inşasına! Osmaniye'de depremzede Güden ailesi yeni yuvasına kavuştu

6 Şubat depremlerinde büyük yıkım yaşayan Osmaniye'de, afetin izleri yeni konutlarla silinmeye devam ediyor. Depremlerde evlerini kaybeden vatandaşlar, tamamlanan konutlarına kavuşarak yeni bir hayata adım atıyor. O ailelerden biri de Güden ailesi oldu. Asrın felaketinin ardından yeni evlerine yerleşen ailenin yaşadığı mutluluğu ve yeniden yuva sahibi olmanın sevincini A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur, Güden ailesinin evine konuk olarak ekranlara taşıdı.

Büyükçekmece sahilinde sürpriz misafirler! Nesli tehlike altındaki su samurları görüntülendi
Sonraki Video
Büyükçekmece sahilinde sürpriz misafirler! Nesli tehlike altındaki su samurları görüntülendi
Sıradaki Videolar

Gündemden Videolar