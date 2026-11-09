Bakan Kurum COP31'de dünyaya seslendi: "Bugünün dünyasında artık söz tükendi"

Antalya'da başlayan COP31 İklim Zirvesi'nin açılış konuşmasını yapan COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, dünyaya iklim kriziyle mücadelede ortak hareket etme çağrısında bulundu. "Bugünün dünyasında artık söz tükendi" diyen Kurum, Türkiye'nin COP31 yaklaşımını "Uygulama COP'u" olarak açıkladı. Kurum, "Diyalog, uzlaşı, aksiyon" ilkeleriyle iklim hedeflerinin somut yatırımlara ve insan hayatına dokunan sonuçlara dönüştürülmesi gerektiğini vurguladı.