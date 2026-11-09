Bakan Kurum COP31'in tanıtım filmini paylaştı! İklim krizine karşı dünyaya ortak sorumluluk çağrısı

Antalya'da başlayan COP31 İklim Zirvesi'nde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı, COP31 Başkanı Murat Kurum dikkat çeken bir tanıtım filmi paylaştı. İngilizce ve Türkçe hazırlanan filmde iklim krizinin yol açtığı felaketlere, doğanın korunmasına ve insanlığın ortak sorumluluğuna vurgu yapıldı. Türkiye'nin zirve için belirlediği "Uygulama COP'u" yaklaşımıyla iklim hedeflerinin somut adımlara dönüştürülmesi amaçlanıyor.