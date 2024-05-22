22 Mayıs 2024, Çarşamba
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Taksici filmlere konu olan "Sazan sarmalının" önüne geçti
Şırnak'ta kendisini 'hakim' olarak tanıtan şüpheli kuyumcuyu 180 bin TL dolandırırken parayı Adana'da bir taksici üzerinden almak istedi. Taksici ise polisin uyarıları aklına geldiği için olayın dolandırıcılık olduğunu anlayıp, parayı polise götürdü.