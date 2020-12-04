Tahtalı Barajı'nda korkutan manzara!

Türkiye, 2014'ten bu yana en ciddi kuraklık tehlikesi ile karşı karşıya. Kurak geçen kış ayları, Türkiye'deki baraj doluluk oranlarını aşağı çekmeye devam ediyor. İşte İzmir'deki barajların son durumunu A Haber Muhabiri Sefer Ayçe aktardı.

Geçen yıl doluluk oranı 65 olan İzmir'in içme suyu ihtiyacının dörtte 3'ünü karşılayan Tahtalı Barajı'nın bu seneki doluluk oranı yüzde 35'e düştü. Ege'deki en son 13 sezonun ikinci en yağışsız dönemi yaşanıyor şu anda İzmir'de.

Eğer yağışlar başlamazsa İzmir'in yaklaşık 312 günlük suyu kaldı.