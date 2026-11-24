Tahran'dan diplomasi trafiğinde yeni mesaj! İran, ABD'nin tutum değiştirdiğini savundu

İran'dan ABD ile yürütülen müzakerelere ilişkin dikkat çeken bir açıklama geldi. Tahran yönetimi, Washington'ın tutum değiştirdiğini savunarak koşulsuz teslimiyet söyleminden koşulsuz müzakere noktasına gelindiğini öne sürdü. Peki, İran'ın bu mesajının perde arkasında neler var? İki ülke arasındaki diplomasi trafiği nasıl şekillenecek? Ayrıntıları A Haber muhabiri Ekber Karabağ aktardı.