Kamusal alana duba engeli! Yol ve kaldırımları kendilerine ayıran esnafa karşı sürücülerin hakları neler?

Büyükşehirlerde bazı esnafın iş yerlerinin önüne duba, zincir ve demir bariyerler koyarak kamuya ait yol ve kaldırımları kendilerine özel park alanına dönüştürmesi tepkilere neden oluyor. Sürücülerin park yeri bulmasını, yayaların ise geçişini zorlaştıran bu uygulama yasal mı? Esnafın kamuya ait alanları kendi kararıyla kullanıma kapatma hakkı var mı? Merak edilenleri A Haber uzmanına sordu.