11 Şubat 2023, Cumartesi
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Taha Duymaz hakkında kahreden iddia hakkında CZN Burak açıklaması!
Ablası Semiha Duymaz, sosyal medya hesabından kardeşinin göçük altında olduğunu duyurdu. Ünlü isimler AFAD ekiplerinin genç fenomenin enkaz altında kaldığı bölgede çalışmalarını sürdürdüğünü açıkladı. Bu noktada milyonlarca kişi, "Taha Duymaz yaşıyor mu, enkaz altından çıkarıldı mı?" sorularına yanıt aramaya başladı. Gülben Ergen tarafından yapılan paylaşım ise ortalığı karıştırdı. Peki, Taha Duymaz öldü mü? CZN Burak konuştu işte o açıklamalar...