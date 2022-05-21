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"Suriyelilere gayrimenkul satışı yasak"

ahaber.com.tr
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Giriş: 21.05.2022 18:28
Son dönemde Suriyelilere konut satışı yapıldığı yönündeki iddiaları Tapu ve Kadastro Genel Müdürü Mehmet Zeki Adlı, yalanladı. "Suriyelilere gayrimenkul satışı yasak" diyen adlı, yabancılara konut satışı için ise bazı kriterlerin olduğunu söyledi. Genel müdür adlı, kurumun yeni projelerini de kamuoyu ile paylaştı.
Suriyelilere gayrimenkul satışı yasak
"Suriyelilere gayrimenkul satışı yasak"
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