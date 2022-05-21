Son dönemde Suriyelilere konut satışı yapıldığı yönündeki iddiaları Tapu ve Kadastro Genel Müdürü Mehmet Zeki Adlı, yalanladı. "Suriyelilere gayrimenkul satışı yasak" diyen adlı, yabancılara konut satışı için ise bazı kriterlerin olduğunu söyledi. Genel müdür adlı, kurumun yeni projelerini de kamuoyu ile paylaştı.