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Süper cuma indirimlerine dikkat: İndirimlere değil fiyatlara bakın

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Giriş: 25.11.2020 12:19
Güncelleme:25.11.2020 13:27
Alışveriş tutkunları süper cuma indirimlerini heyecanla beklerken, uzmanlardan uyarılar peş peşe geliyor. A Para yayınında konuşan PttAVM Genel Müdürü Hakan Çevikoğlu, "İndirimlere değil, fiyatlara bakın" çağrısında bulundu.

Alışveriş çılgınlığı olarak bilinen 'Süper Cuma'nın başlamasına çok az bir süre kaldı. Türkiye'de internet üzerinden satışlarda 2 milyar liralık gelir bekleniyor. İndirim kampanyaları tüketicilerin yoğun ilgisiyle karşılaşınca dolandırıcıların da iştahı kabardı.

VATANDAŞLARA KRİTİK UYARI

Uzmanlar vatandaşları internet alışverişi konusunda uyarıyor. PttAVM Genel Müdürü Hakan Çevikoğlu "Sitenin ismini kontrol etmenin yanı sıra indirime değil, fiyata bakmaları lazım. Bazen indirimler doğru olmayabiliyor. ürünü fiyatından yola çıkarak almalarını öneriyorum." ifadelerini kullanarak vatandaşları uyardı.

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