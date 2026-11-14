2030'da NATO-Rusya savaşı mı çıkacak? RAND Corporation'ın senaryosuna A Haber'de çarpıcı değerlendirme

ABD merkezli RAND Corporation'ın 2030 yılına ilişkin NATO-Rusya savaşı senaryosu, A Haber'de mercek altına alındı. Emekli İstihbarat Albay Coşkun Başbuğ, Putin sonrası Rusya, Estonya'ya müdahale ve Türkiye'nin savaş dışında kalması gibi başlıkları değerlendirdi. İngiltere'nin savaş söylemlerine dikkat çeken Başbuğ, Avrupa'daki sabotaj ve siber saldırıların büyük bir çatışmaya zemin hazırlayan "sahte bayrak" operasyonları olabileceğini savundu.