-°C
CANLI YAYIN
Programlar Özel Video Gündem Yaşam Dünya Spor Ekonomi Teknoloji Televizyon Otomobil
Bakan Bolat A Haber'e konuştu! COP31'de yeşil dönüşüm çağrısı: "Ekonomiden bağımsız bir çevre düşünülemez"
Sıradaki Videolar
Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!

Bakan Bolat A Haber'e konuştu! COP31'de yeşil dönüşüm çağrısı: "Ekonomiden bağımsız bir çevre düşünülemez"

Antalya'da düzenlenen COP31 İklim Zirvesi'nin dördüncü gününde Ticaret Bakanı Ömer Bolat, A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. A Haber İstihbarat Şefi Arzu Fidanverdi'nin sorularını yanıtlayan Bolat, yeşil dönüşümün üretim, yatırım ve ticaretten bağımsız ele alınamayacağını vurguladı. Temiz enerji yatırımlarının hayata geçirilmesi için kamu ve özel bankalara finansman desteği çağrısı yapan Bolat, Türkiye'nin zirve sloganı olan "Diyalog, Uzlaşma ve Aksiyon" yaklaşımının uluslararası alanda kabul gördüğünü belirtti.

Kamusal alana duba engeli: Kaldırımlar esnafın mı?
Sonraki Video
Kamusal alana duba engeli: Kaldırımlar esnafın mı?
Sıradaki Videolar

Gündemden Videolar