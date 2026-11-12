Bakan Bolat A Haber'e konuştu! COP31'de yeşil dönüşüm çağrısı: "Ekonomiden bağımsız bir çevre düşünülemez"

Antalya'da düzenlenen COP31 İklim Zirvesi'nin dördüncü gününde Ticaret Bakanı Ömer Bolat, A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. A Haber İstihbarat Şefi Arzu Fidanverdi'nin sorularını yanıtlayan Bolat, yeşil dönüşümün üretim, yatırım ve ticaretten bağımsız ele alınamayacağını vurguladı. Temiz enerji yatırımlarının hayata geçirilmesi için kamu ve özel bankalara finansman desteği çağrısı yapan Bolat, Türkiye'nin zirve sloganı olan "Diyalog, Uzlaşma ve Aksiyon" yaklaşımının uluslararası alanda kabul gördüğünü belirtti.