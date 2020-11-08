İnternetten alışveriş yapanlar dikkat! Satış uyarısı geldi...

"BİZ ÖDEMEYİ KARGOYA YAPIP YAPMADIĞINI SORUYORUZ"



Sipariş edilen üründe sorun olduğu takdirde vatandaşların hakem heyetlerine başvurmaları gerektiğinin altını çizen Şahin, "Tüketici bir ürünü görselde görüyor. Güzel bir ürün, fiyatı da uygun olunca siparişini veriyor fakat ödemeyi yapmadan kargo çalışanı paketi tüketiciye vermiyor. Ödemeyi yapıp paketi açtığında sıkıntı başlıyor. Bir ceket istemişse kumaş parçası geliyor, gömlek istemişse atlet geliyor ya da oyuncak. 42'nin üzerinde şehirde belediyenin yardım kutularına atılan ürünlerden olduğunu çok iyi biliyoruz.

İnsanların ihtiyaç sahiplerine yardım amaçlı konduğunu zannettiği bu kutular belediyenin değil ama belediyenin görüntüsü verilerek duyguları ile oynandığını, özel firmalar o kutulara atılan ürünleri insanlara uzaktan satış marifetiyle paraya çevirip satıyorlar. Bize gelen başvurularda tüketiciler bu mağduriyeti yaşayınca biz ödemeyi kargoya yapıp yapmadığını soruyoruz. Bize gelen bu emsal kararlarda ayakkabı var, gömlek var, elbise var, terlik var, çanta var, yani istenilen fotoğrafta güzel bir görsel ama gelen eski ya da farklı bir ürün. Daha ucuz bir ürün, bir kumaş parçası. Hakem heyetine başvurulunca kargonun ödemesi kararı verildi. Kargo ödeme makbuzuyla beraber hakem heyetlerine başvuran tüketiciler bu bedeli geri alırlar" dedi.