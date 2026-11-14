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Almanya'dan Sırbistan karşısında gövde gösterisi! Üçüncü gol geldi, fark açıldı
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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Almanya'dan Sırbistan karşısında gövde gösterisi! Üçüncü gol geldi, fark açıldı

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 2. grup maçında Almanya, B. Gruda'nın 50. dakikada attığı golle Sırbistan karşısında skoru 3-0’a getirdi.

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