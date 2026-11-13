İran'dan ABD üslerine yönelik tehdit! 2 bin kilometrelik füze menzili sınırının kaldırılması gündemde

İran'ın balistik füzelerde uyguladığı 2 bin kilometrelik menzil sınırını kaldırdığını açıklamasının ardından, Avrupa'daki ABD üslerine yönelik tehditleri gündeme geldi. Peki, Tahran'ın Avrupa'ya ulaşabilecek menzilde balistik veya hipersonik füzeleri bulunuyor mu? İran'ın füze kapasitesine ilişkin merak edilen soruları ve bölgedeki son gelişmeleri A Haber muhabiri Ekber Karabağ, Tahran'dan aktardı.